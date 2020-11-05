Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrasında, alınan tedbirler kapsamında korona virüs tedbirleri kapsamında, "Paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, kuaför, düğün salonu, yüzme havuzu, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri iş yerlerinde hizmetler saat 22.00’de sona erecektir" açıklamasında bulunulmuştu. Alınan tedbirler sonrasında ise İstanbul’da uygulamalar gerçekleştirilmeye devam ediliyor. Beylerbeyi’nde ise birçok işletme saat 22.00’dan sonra kepenk indirdi. Polis ekipleri ise tek tek denetim yaparak işletmeleri kontrol etti. Sosyal mesafe kuralına uymayan işletmeler uyarılarak tutanak tutuldu. Restoranlar ise içeriye müşteri almayarak sadece telefon ile gelen siparişlere paket servisi verdi.
Üsküdar’da işletmeler saat 22.00’den sonra tek tek denetlendi
ÜSKÜDAR BEYLERBEYİ’NDE KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA İŞLETMELER SAAT 22.00’DEN SONRA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN TEK TEK DENETLENDİ. SOSYAL MESAFE KURALINA UYMAYAN İŞLETMELER İSE UYARILARAK TUTANAK TUTULDU.
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