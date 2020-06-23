İstanbul’da beklenen sağanak yağış bazı bölgelerde etkisini göstermeye başladı. Üsküdar’da da etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı yolların adeta göle döndüğü görüldü. Suyun sel gibi aktığı Rasathane Caddesinde otomobiller ilerlemekte zorlandı. Kimi sürücüler suda yavaşça ilerlerken kimisi de aracıyla kaldırıma çıkarak ilerledi.
Üsküdar’da sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü, otomobiller kaldırıma çıkarak ilerledi
ÜSKÜDAR’DA YOĞUN YAĞIŞ NEDENİYLE BAZI YOLLAR ADETA GÖLE DÖNDÜ. BAZI OTOMOBİL SÜRÜCÜLERİ DE YOLDA GİDEBİLMEK İÇİN KALDIRIMA ÇIKARAK İLERLEDİ.
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