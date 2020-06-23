İstanbul’da beklenen sağanak yağış bazı bölgelerde etkisini göstermeye başladı. Üsküdar’da da sağanak yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle bazı yolların adeta göle döndüğü görüldü. Yolda ilerleyen otomobiller ilerlemekte zorlandı. Sokaktaki vatandaşlar ise şemsiyelerle yürümek zorunda kaldı.
Üsküdar’da yağış etkili oldu, yollar göle döndü
İSTANBUL’DA BAZI BÖLGELERDE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİSİNİ GÖSTERMEYE BAŞLADI. ÜSKÜDAR’DA DA YOĞUN YAĞIŞ NEDENİYLE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ, OTOMOBİLLER YOLDA İLERLEMEKTE ZORLANDI.
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