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Üsküdar’da yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar duraklara sığındı

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından İstanbul Üsküdar’da yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı.

Üsküdar’da yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar duraklara sığındı

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından İstanbul Üsküdar’da yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı.

Üsküdar’da sağanak yağmur uyarısı yapan meteorolojinin uyarılarını dikkate almayan vatandaşlar yağmur başlayınca kendilerini üst geçit altlarına ve otobüs duraklarına attı. Üsküdar meydanda vatandaşlar gidecekleri noktalara koşarak giderken, sağanak yağmur etkisini sürdürmeye devam ediyor.

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