Eyüpsultan Hasdal Kışlası önündeki üst geçit henüz bilinmeyen bir sebeple dün çökmüş ve yol trafiğe tamamen kapanmıştı. Karayolları ekiplerinin çalışmaları sonrasında akşam sıralarında yolun iki şeridinde bulunan köprü yoldan kaldırılırken çalışmalar bugün de devam etti. Yolda trafik akışı çift şerit olarak sağlandığı için araç yoğunluğu oluşurken, ekipler ise üst geçidin çökmesiyle yolda oluşan hasarı onarma çalışmasını sürüyor.
Üst geçidin çöktüğü yerde çalışmalar devam ediyor
EYÜPSULTAN’DA ÇÖKEN ÜST GEÇİDİN BULUNDUĞU ALANDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR. YOLDA TRAFİK AKIŞI ÇİFT ŞERİT OLARAK SAĞLANDIĞI İÇİN ARAÇ YOĞUNLUĞU OLUŞURKEN, EKİPLER ONARMA ÇALIŞMALARINA DEVAM ETTİĞİ GÖRÜLDÜ.
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