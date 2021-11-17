Usta şair Sezai Karakoç son yolculuğuna uğurlandı

Usta şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul’daki evinde vefat eden Türk edebiyatına kattığı sayısız eserle adından söz ettiren şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç için Şehzadebaşı Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, usta şairin yakınları ve sevenleri katıldı.

Cenaze töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ”Söyleyeceğimiz her şeyin özeti; kendi ifadesiyle dünya zindanından kurtuldu. Sevgilisine kavuştu. Allah rahmet eylesin. Aslında bir mirasta bıraktı. 88 yılık hayatını yarım asırdan fazlasını tamamen gençlere ve inandığı bir diriliş destanı uğruna hayatını feda etti” dedi.

Sezai Karakoç’un fikir ve sanat dünyasının önemli bir insanı olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Allah gani gani rahmet eylesin. Fikir ve sanat dünyamızın çok önemli bir insanını kaybettik. 88 yıllık hayatına çok önemli şeyler sığdırdı. İki nesil, üç nesil düşünürleri derinden etkiledi. Şehzadebaşı şiiri bir anlamda manevi vasiyetiydi. Benim bilgim kadarıyla yazılı bir mektup vasiyeti yoktu ama herkes mana olarak o şirinden buraya defnedilmek istediğini zaten çıkartmış idi. Bugünde nasip oldu. Son dileğinin yerine getirilmiş olması buraya defnedilmiş olması da son derece manidar” dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise, ”Milletimizin başı sağ olsun, ülkemizin başı sağ olsun. Özellikle diriliş neslinin yetişmesine çok büyük emeği geçen dava insanıydı. Özellikle yazdığı eserlerle daima bir neslin yetişmesine gayret gösterdi. Güzel bir hayat yaşadı. Eserleriyle daima bir nesle ışık tutacaktır. Mekanı cennet olsun” diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, ”Milletimizin başı sağ olsun. Hepimizin büyümesinde gelişmesinde ruh dünyamızın şekillenmesinde medeniyet tasavvurumuzun kendi ifadesiyle diriliş neslinin şekillenmesinde bir fikir işçiyle büyük emek verdi. İnandığı gibi yaşadı. Hayatında hiçbir şeyden taviz vermedi. O bir ruh mayalayıcı. Mekanı cennet olsun. Onun düşünceleri fikirleri tasavvuru daha çok yaşayacak. Hepimizin başı sağ olsun “ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, ”Önemli bir değeri kaybettik. Hayatı boyunca düşündüklerini kendi yaşamına uygulayan ve sıratı müştekim üzerine hayatını tamamlayan Sezai Karakoç büyüğümüze Allah’tan rahmet diliyorum. Onu çok özleyeceğiz. Ama bizlere bıraktığı eserleri gençlerimiz başta olmak üzere yol gösterici olacaktır" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Karakoç, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehzadebaşı Camii haziresine defnedildi.