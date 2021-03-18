Uyku sorunu yaşayan çocuklar için uzmanlardan öneriler

Pandemide dijital bağımlılık ve hareketsiz yaşantının çocuklarda neden olduğu uyku sorunu çözümü için uzmanlardan öneriler geldi. Uzman Klinik Psikolog Yasemin Meriç Kazdal, “Mayıs papatyası, melisa ve ıhlamur uyku sorununa iyi geliyor” dedi.

Korona virüs (Covid-19) yaşam şekillerini ve alışkanlıkları ciddi anlamda değiştirdi. Pandeminin başlamasıyla birlikte virüsten korunmak için evlerinde kalan insanlar günden güne daha az hareketli ve dijitalleşmiş bir yaşam tarzına uyum sağlamak zorunda kaldı. Hareketsizlik ve dijital aygıtlara çok fazla maruz kalma fiziksel sorunların yanı sıra psikolojik nedenlere bağlı rahatsızlıkları da getirdi. Bu süreçten en çok etkilenen gruplardan biri de çocuklar oldu. Korona virüs pandemisi çocukların günlük yaşantısında önemli değişikliklere neden oldu. Hareketsiz yaşantı, uzaktan eğitim ve dijital bağımlılık gibi sebeplerin yol açtığı sorunların başında ise uyku düzeni bozukluğu geliyor. Uzmanlar çocuklardaki uyku sorunun çözümü için bitkisel ve yollara başvurulabileceğini, “Mayıs papatyası, melisa ve ıhlamur”un bu sorunun giderilmesinde faydalı olabileceğini söyledi.

Uykusunu alamayan çocuklar psikolojik ve fiziksel olarak etkileniyor

Pandemiyle birlikte çocuklarda uyku düzeniyle ilgili sorunların baş gösterdiğini söyleyen Uzman Klinik Psikolog Yasemin Meriç Kazdal: “Bir yılı aşkın süredir çocuklarımız evde, hareketsizler ve bu ciddi değişiklik onların hem psikolojik hem de fiziksel olarak birtakım sıkıntılar yaşamasına sebep oluyor. Bunların en başında da uyku problemleri, hareketsizliğe bağlı birtakım sağlık problemleri ve uykusunu rahat alamayıp, rahat hareket edemeyen kaygılı bir ortamda olan çocukların göstereceği çok tipik birtakım sıkıntılar var. Bunların başında kaygı, depresif duygu durumu ve aynı zamanda öfke geliyor. Çocukların hareket etmesi kısıtlanmış durumda ve hareket etmedikçe artık hiç hareket etmek istemiyorlar. Onlara izin verilen saatlerde bile dışarı çıkmak istemiyorlar. Bir taraftan da sürekli dijitalle karşı karşıyalar, ekran karşısındalar. Derslerini ekranda yapıyorlar, eğlenceyi, sosyalleşmeyi ekran karşısında yapmaya çalışıyorlar. Bu da çocukların kapasitelerinin çok daha üstünde görsel ve sesli uyaranlarla karşı karşıya kalmalarına neden oluyor. Çok yüksel bir uyarılmışlık halinin uykuya geçişi ciddi anlamda zorlaştırdığını biliyoruz. Birçok çocuk da bu yüzden çok geç saatlere kadar uyuyamıyor. Uyuyamadıkları zaman sabahleyin erken kalkmakta zorlanıyorlar. Sadece geç saatte uyumak değil aynı zamanda uykuya daldıktan sonra da her bir çocuğun hem psikolojik hem de fiziksel sağlığı için ihtiyacı olan kesintisiz uzun süreli uykuyu alamıyorlar. Çocuklar gece içerisinde çok kez uyanıyor ve bu uyanmalar ihtiyaç duydukları hormonal salınımın bozulmasına neden oluyor" dedi.

“Mayıs papatyası, melisa ve ıhlamur’ uyku sorununa iyi geliyor”

Çocukların uyku sorununun çözümü olarak doğal yollara da başvurulabileceğini söyleyen Kazdal, “Ailelerin soğukkanlı olmaları, sağlık düşünmeleri ve çocuklarına örnek olmaları gerekiyor. Öncelikle yetişkinlerin mümkün olduğunda hareket etmesi, kendilerini korumaları ve sakin kalmaları gerekiyor ki çocuklara örnek olabilsinler. Onlara mümkün olduğunca hareket edici etkinlikler düzenlemek hatta çocuklara eşik etmek gerekir. Özellikle 12 yaş altı çocukların gün içerisinde terleyecek kadar hareket etmeye ihtiyaçları vardır. Anne babaların bunu mutlaka dikkate almaları lazım. Bunun dışında eğitim gibi mecburi olan koşulların dışında dijital kullanımı azaltmak gerekiyor. Uyku saatinden bir iki saat önce ortamın mümkün olduğunca loş hale getirilmesi gerekiyor. Ortamdaki parlak ışıkların, ki bunun en başında ekran ışıkları geliyor, azaltılması hatta kapatılması çocukların uykuya geçişini kolaylaştırıyor. Tabii ki bitkilerin de bu anlamda çok faydalı olduğunu biliyoruz. Uykuya geçişi kolaylaştıran bitkilerin sinerjik bir etkisi var. Aileler bundan da faydalanabilir çünkü bu bir doğal yöntem. Bu bitkilerin başında da “Mayıs papatyası, melisa ve ıhlamur” geliyor. Bu üçünün sinerjik etkisi çocukların uykuya geçişini kolaylaştırıyor. Uykuya geçişi kolaylaşmış çocuk uzun soluklu, bölünmeden bir uyku uyumuş oluyor” dedi.

“Uyku beslenme kadar önemlidir”

Sağlıklı bir uykunun gelişme çağındaki çocuklar için önemli olduğunu ifade eden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Bekir Çakmak ise, “İçerisinde bulunduğumuz pandemi döneminden en çok etkilenenler çocuklar oldu. Çocuklarımız sadece fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik ve de mental olarak maalesef çok etkilendi. Bu durum başta beslenme ve uyku bozukluklarına yol açtı. Özellikle uyku her ne kadar göz ardı edilse de aslında beslenme kadar önemlidir. Bir çocuğu uykusuz bırakmak besinden mahrum bırakmakla eş değer diyebiliriz. Çünkü bir çocuk yeterli uyku hijyenini sağlayamazsa yani uykuya dalmada problem yaşar ve geceleri sık uyanırsa başta mental fonksiyon problemleri olmak üzere konsantrasyon kaybı, derslerde başarısızlık, öğrenme güçlüğü, hatta ileriki yaşlarda iş hayatında başarısızlığa kadar sonuçlara yol açabiliyor” diye konuştu.