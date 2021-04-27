Uzman Psikolog Samet Çiftçi’den yetişkinlere ve çocuklara dijital zaman yönetimi uyarısı

Küçükçekmece Belediyesi’nin düzenlediği Teknoloji ve İnternet Bağımlılığı konulu seminerde, Uzman Psikolog Samet Çiftçi ebeveynlerin sorularını yanıtladı. Teknoloji ve internet bağımlılığıyla beraber bel, boyun, eklem ağrıları, göz rahatsızlıkları ve obezite gibi artan rahatsızlıklara değinen Çiftçi, “Online derse katılan öğrenciler muhakkak L pozisyonunda oturarak ve dik bir şekilde derse bağlanmalı, yatarak veya uzanarak teknolojik iletişime geçmemelidir” uyarısında bulundu.

Küçükçekmece Belediyesi tarafından Zoom üzerinde Teknoloji ve İnternet Bağımlılığı konulu bir seminer düzenlendi. Koronavirüsle birlikte Türkiye’de yükseköğretim ve MEB’e bağlı okullarda milyonlarca öğrenci uzaktan eğitimle ders alırken yaygın olan teknoloji ve internet bağımlılığı, hem çocukları hem yetişkinleri tehdit etmeye devam ediyor. Uzman Psikolog Danışman Samet Çiftçi teknoloji bağımlılığını tanımlayarak, yapılması gerekenleri anlatarak Zoom yayını üzerinde ebeveynlerin sorularını yanıtladı.

Hareketsiz yaşayanlar risk altında

Çiftçi, teknoloji bağımlılığını “Bir çocuk devamlı bilgisayarda vakit geçirmek istiyorsa, aklı hep oyunlarda kalıyorsa, bu sebepten arkadaşlarıyla arası bozuluyor, uykusuz kalıyorsa, yemeklerini bile ekran başında yemek istiyorsa o bir teknoloji bağımlısıdır. Teknolojiyi istediği gibi kullanamazsa asabi ve öfkeli olur. Aklı hep telefonundadır. Sorumluluklarını yerine getirmekte zorlanır. Ödev yapamaz, ev içindeki kurallarını yitirir. Yetişkinler iş yaşantılarıyla ilgili görevlerini aksatmaya başlarlar. Spordan uzak duran, hareketsiz yaşamayı tercih edenler risk altındadır” sözleriyle tanımladı.

Kafam dağılsın diye başlıyor

Bağımlılığın can sıkıntısıyla başladığını belirten Uzman Psikolog Samet Çiftçi, “Bağımlılık süreci can sıkıntısıyla başlar. Kişinin kaliteli uğraşları yoktur. İlk adımda merak eder. Meraktan sonra sosyal kullanıma eğimli olur. Eğlenmek ve problemlerden kaçmak için kafam dağılsın diye tabiriyle tablet veya bilgisayarla uğraşmaya başlar. Bir süre sonra hep daha fazlasını ister ve teknolojinin olmadığı ortamlar sıkıcı gelmeye başlar. Yalnızlaşır, donuklaşır. En önemlisi doyumsuzlaşır” diye konuştu.

Dijital bağımlılıktan nasıl kurtulacağız

Bilgisayar, tablet, oyun, sosyal medya veya cep telefonu bağımlılığından kurtulmak için yerine başka bir şey koymamız gerektiğini ifade eden Uzman Psikolog, “Teknolojiden elbette ki yararlanacağız. Ancak bağımlı olmamak için amacımız olmalı ve kendimizi kaptırmamalıyız. Alışkanlığınızın yerine, bir hobi koyabilirsiniz. Bu bağımlılığın sizden neleri götürdüğünü sıkça düşünmelisiniz. Kendinize zaman sınırlaması koyun. Kitap okumaya, oynamaya, dinlenmeye vakit ayırın. Telefon yanınızda olmadan da dışarı çıkabileceğinizi unutmayın. Odanıza teknoloji bağımlılığının size neler kaybettirdiğini hatırlatan sözler yazın. Pandemi günlerinde balkona bahçeye çıkarak doğayla iç içe zaman geçirmeye bakın” diye konuştu.