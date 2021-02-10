Uzmanlardan sigara tiryakilerine çağrı

Küçükçekmece Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Uzman Klinik Psikologlar, sigara bağımlılığından kurtulmak isteyen ancak bir türlü başarılı olamayanlara çağrıda bulunarak, "Uzmanlara başvurun, destek alın” dedi.

Küçükçekmece Belediyesinin sosyal medya kanalı Küçükçekmecem TV’ye konuşan Küçükçekmece Belediyesi Bağımlılıkla Mücadele Merkezi’nde görevli (BAYAMER) Uzm. Klinik Psikolog Nilsu Gürcan, “Toplumumuzda 2 kişiden birinin sigara kullandığını söyleyebiliriz. Sigara bağımlılığı ilerleyen dönemlerde farklı bağımlılıklara geçiş nesnesi olarak kabul edilmektedir. Sigara bir bağımlılıktır ancak tedavisi mümkündür” dedi.

“Sigarayı bırakmak isteyen vatandaşları BAYAMER’ e bekliyoruz”

BAYAMER olarak öncelikle kendilerine başvuran kişilerin bağımlılık seviyesini değerlendirdiklerini belirten Gürcan, “Kişilerin sigara kullanımları üzerine oluşan ritüellerini psikoterapi ya da farmakolojik tedavi yöntemleri ile kırmaya çalışıyoruz. Sigara kullanımından dolayı ruhsal sorunlar oluştuysa bunları da terapi sürecinde ele alıyoruz. BAYAMER’ e başvurabilirsiniz. Bu konuda sıkıntı yaşayan Küçükçekmeceli vatandaşlarımızı merkezimize bekliyoruz” diye konuştu.

“Kararlı olmak demek zaten başarmak demektir”

Bağımlılığı, “Fiziksel, ruhsal ve sosyal sorunlara yol açmasına rağmen bir maddenin alınıyor olması, kişinin kendisini almaktan alıkoyamamasıdır” olarak tanımlayan Uzman Klinik Psikolog Gülçin Feride Demirtaş ise, “Bırakamıyorum, olmuyor, karar veriyorum ama yapamıyorum diyenlere gerçekten de denediniz mi diyorum mesela. Sigara bırakmanın yolları var, bunları denemeniz gerekiyor. Bence yapabilirsiniz, kararlı olmak demek zaten başarmak demektir” ifadelerini kullandı.