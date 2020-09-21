Uzun aradan sonra anaokulu ve ilkokullarda ilk ders zili çaldı

Okulların açılmasıyla beraber korona virüs tedbirleri kapsamında öğrenciler, okullara ateş ölçümü ve dezenfekte işlemleri sonrasında giriş yaptılar.

Korona virus tedbirleri kapsamında Mart ayından itibaren eğitime ara verilmişti. 21 Eylül itibariyle ise eğitim-öğretim dönemi anaokulu ve 1. sınıf öğrencileri için yeniden başladı.

Sultanbeyli’de eğitim veren anaokulu, pandemi önlemleri kapsamında veli ve öğrencilere ateş ölçümü ve dezenfekte işlemi yaptıktan sonra okulun kapılarını öğrencilerine açtı. Veliler ise uygulamadan oldukça memnun olduklarını dile getirdi.

Anaokulu Müdürü Hatice Türkeri, "Hijyen kurallarına uygun bir şekilde dönemi açtık. Çocukları sabah servise alırken dezenfekte işlemlerini yapıyor, maskelerini takıyoruz. Sosyal mesafe kuralına uygun olarak çocukları araçlara bindiriyoruz. Okula geldiklerinde ise okul kapısında ateşlerin ölçüyor ve tekrar dezenfekte ettikten sonra okula alıyoruz. Çocuklar dışında velilerin dahi okula giriş yapmasına izin vermiyoruz. Bu önlemler kapsamında sağlıklı bir dönem geçirmeyi umuyoruz. Aile, öğretmen, yönetici beraber hareket edersek bu işi başaracağız" ifadelerini kullandı.

İlk ders zilinin çalmasıyla beraber çocuğunu okula bırakan veli Ayşe Öztürk, "Çocuğumuz çok mutlu, çok hevesli çünkü 6 ay evde kaldılar. Okuldan ve öğretmenlerimizden çok memnunuz. Ana gibi anaokulu. Evde ne kadar etkinlikte yapsak okulumuz gibi olmuyor. Çocuklar mutlu biz mutluyuz" sözlerini kullandı.