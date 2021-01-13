Vakfılar Genel Müdürü Ersoy "Yeni Camii ve Sultanahmet’in restorasyonu 2022 yılında tamamlanacak"

Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul’un simgelerinde Yeni Camii ve Sultanahmet Camii’ndeki restorasyon çalışmalarının 2022 yılında tamamlanacağını açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Eminönü Yeni Camii, Sultanahmet Camii ve Nurosmaniye Camii’nde devam eden restorasyon çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Yeni Camii’ndeki restorasyon çalışmalarının 2016 yılında başladığına dikkat çeken Ersoy, "Yeni Cami’nin dış cephesine çelik profillerle iş iskelesi kurulup, şantiye alanı sac levhalarla kapatılmış ve iç mekana cami hareminden 5 m yükseklikte platform kurulmuştur. Platformun üstüne iskele kurularak cami kubbesine kadar erişim sağlanmıştır. Platform altında ibadet devam etmektedir. Cami içi çini ve mermer alanlar korumaya alınmış, Yeni Cami ana kubbesi, ağırlık kuleleri, yarım kubbe üzeri merdivenler, yarım kubbeler, yarım kubbe pencere alt kotları ve revaklı avlunun 24 adet kubbesinin kurşun örtüleri değiştirilmiş, Revaklı avluya iskele kurulmuş ve revak kısımlara taş, künde kari, içlik-dışlık atölyeleri yapılmıştır. Ana kubbe, yarım kubbeler, çeyrek kubbeler, küçük kubbeler, mahfil katı ve revaklı avlu içlik ve dışlık pencerelerin sökülmesi imalatları tamamlanmıştır. İçlik ve dışlık pencere onarımlarının %85’i tamamlanmıştır. Dış cephede ana kubbe eteği hizasında ve 4 adet ağırlık kulelerinde taş çürütme, kaplama ve derz imalatları tamamlanmış olup, alt kotlarda taş işleri devam etmektedir" dedi.

Caminin ana kubbe alemi ve 4 adet ağırlık kulesi alemine altın varak uygulaması yapıldığına dikkat çeken Ersoy, Mermer yüzeylerde kimyasal temizlik yapılması işlemi tamamlanmıştır. Cami içerisinde ana kubbe, yarım kubbeler ve küçük kubbelerde mikro enjeksiyon işlemi tamamlanmıştır. Ana kubbe kasnak kotu, ana kubbe pencere içleri, ağırlık kuleleri, kademeli kubbeler, çeyrek kubbe kotu, mahfil katı pencere içleri ve revak avlu beden duvarlarında enjeksiyon işlemi tamamlanmıştır. Cami harim ana kubbede, yarım kubbelerde ve çeyrek kubbelerde çimento sıva alınan yüzeylerde kaba horasan sıva, ince sıva ve nefaset sıvası tamamlanmıştır. Ana kubbe içlik ve dışlık pencere içleri taş yüzeylerde derz yapılmış olup, içlik ve dışlık pencereler yerlerine monte edilmiştir. Revak avlu dışlık pencereleri yerlerine monte edilmiştir. Ağırlık kulelerine bağlı olan özgün tuğla örgülü kademe kubbelerinde ve tonozlarında ortalama 25 - 45 cm arası çimento katkılı bir dolgu tabakası tespit edilmiş olup, muhdes olan çimentolar alınmış sonra horasan sıvası yapılmaya başlanmış ve devamında çamur sıvası yapılıp kurşun kaplaması yapılmıştır.4 Adet küçük kubbenin kurşunları sökülüp izabeye gönderilmiş, kurşun altı toprağı sıyrılmış, kubbe yüzeyleri horasan sıva yapıldıktan sonra çamur sıvası yapılıp izabeden gelen kurşun ile kubbeler kaplanmıştır" ifadelerini kullandı.

Ersoy Eminönü Yeni Camii’nin 2022 yılında ibadete açılması planlandığını kaydetti

Sultanahmet Camii’nde ise restorasyon çalışmalarının Temmuz 2017’de başladığını hatırlatan Ersoy, "Restorasyon sürecinde yapı ve çevre alanının büyüklüğü, farklı yapı birimlerini barındıran kompleks bir külliye olması, özel yapı detaylarının ve imalatlarının olması restorasyon sürecini ve süresini etkileyen faktörler yaşanmaktadır. 26.740 m2 avlu alanına sahip Cami külliye alanı içerisinde farklı yapı birimleri ve farklı nitelikte uygulama alanları yer almaktadır. Uygulama alanlarının yönetimi, malzeme yatay-düşey taşımaları, imalat sırasının belirlenmesi, uygulama sürelerinin doğru hesaplanması süreci doğrudan etkileyen faktörledir. Bu doğrultuda ele alındığında korunması gerekli kültür varlığı olan Sultanahmet Camii nin Restorasyonu protokolüne uygun olarak 2022 yılı içerisinde açılışının yapılması planlanmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Ersoy Nurosmaniye Camii’nde ise restorasyon çalışmalarının tamamlandığını, çevre düzenleme çalışmalarının devam ettiğini ve bu çalışmaların da Temmuz 2021 tarihinde bitirilmesinin planlandığını kaydetti.