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Vali Yavuz: "Mesai hayali kuruyorsanız hemen vazgeçin derim"

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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mülki idare amiri (kaymakam, vali) olmak isteyen tüm genç kardeşlerim, eğer 8/5 mesai hayali kuruyorsanız hemen vazgeçin derim" dedi.

Vali Yavuz: "Mesai hayali kuruyorsanız hemen vazgeçin derim"
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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mülki idare amiri (kaymakam, vali) olmak isteyen tüm genç kardeşlerim, eğer 8/5 mesai hayali kuruyorsanız hemen vazgeçin derim" dedi.

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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından saat 04.15’de yaptığı paylaşımda mülki idare amiri adaylarına seslendi. Vali Yavuz paylaşımında, "Mülki idare amiri (kaymakam, vali) olmak isteyen tüm genç kardeşlerim, eğer 8/5 mesai hayali kuruyorsanız hemen vazgeçin derim. 04.12 itibariyle hala görevimizin başındayız. Kısaca uykusuz geceleri çok fazla olan bir mesleğe talipsiniz. Benden söylemesi" ifadelerini kullandı.

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