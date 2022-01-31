Vali Yavuz: "Mesai hayali kuruyorsanız hemen vazgeçin derim"

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mülki idare amiri (kaymakam, vali) olmak isteyen tüm genç kardeşlerim, eğer 8/5 mesai hayali kuruyorsanız hemen vazgeçin derim" dedi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından saat 04.15’de yaptığı paylaşımda mülki idare amiri adaylarına seslendi. Vali Yavuz paylaşımında, "Mülki idare amiri (kaymakam, vali) olmak isteyen tüm genç kardeşlerim, eğer 8/5 mesai hayali kuruyorsanız hemen vazgeçin derim. 04.12 itibariyle hala görevimizin başındayız. Kısaca uykusuz geceleri çok fazla olan bir mesleğe talipsiniz. Benden söylemesi" ifadelerini kullandı.