Vali Yerlikaya: "18 Haziran itibariyle İstanbul’umuzda bin 361 metreküp müsilaj temizlendi"

banner4243

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 18 Haziran itibariyle İstanbul’da bin 361 metreküp müsilaj temizlendiğini açıkladı.

Vali Yerlikaya: "18 Haziran itibariyle İstanbul’umuzda bin 361 metreküp müsilaj temizlendi"
banner3909

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 18 Haziran itibariyle İstanbul’da bin 361 metreküp müsilaj temizlendiğini açıkladı.

Marmara Denizi’ni yer yer kaplayan müsilajı temizleme çalışmaları aralıksız sürüyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise yaptığı paylaşımda temizlenen müsilaj miktarını açıkladı. Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’un katılımlarıyla, Marmara Denizi’nde müsilaj denetimi gerçekleştirildi. 18 Haziran itibariyle İstanbul’umuzda bin 361 metreküp müsilaj temizlendi" ifadelerini kullandı.
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Rusya uçuşları açınca dericiler buluşuyor
Rusya uçuşları açınca dericiler buluşuyor
  1. GENEL

banner3974

banner3552

banner4325

banner3841