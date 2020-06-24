İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi’nin temel atma töreninin görüntülerini paylaştı. Vali Yerlikaya yaptığı paylaşımda, "İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi’nin temelini attık. Dostlarımız her türlü imkana sahip modern bir hastaneye kavuşacak" ifadelerini kullandı.
Vali Yerlikaya, hayvan hastanesinin temel atma töreninden görüntüler paylaştı
İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA, SOSYAL MEDYA HESABI ÜZERİNDEN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA VETERİNER FAKÜLTESİ HAYVAN HASTANESİ’NİN TEMEL ATMA TÖRENİNİN GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI.
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