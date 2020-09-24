Vali Yerlikaya, Mercedes-Benz Türkiye Fabrikasını ziyaret etti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Mercedes-Benz A.Ş. Hoşdere Otobüs Fabrikasını ziyaret ederek,

korona virüs tedbirlerini yerinde inceledi. Yerlikaya, yetkilerden bilgi alıp çalışanlarla sohbetti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Mercedes-Benz Türkiye Hoşdere Fabrikasını ziyaret ederek korona virüs tedbirlerini yerinde inceledi. Fabrikada işçilerle bir araya gelen Vali Yerlikaya, salgın sürecinde İstanbul’da yürütülen kademeli mesai saatleri çalışmasına ilişkin istişarede bulundu. Mercedes-Benz Türkiye Hoşdere Fabrikası ziyaretinde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’ya Mercedes Otobüs Üretiminden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Bülent Acicbe, Türk-iş İstanbul 1. Bölge Temsilcisi Adnan Uyar ve fabrika yöneticileri eşlik etti. Üretim fabrikasında maske kullanımı, yemekhane, soyunma, dinlenme ve çalışma ortamlarında bulaş riskinin nasıl azaltıldığı hakkında Vali Yerlikaya, Bülent Acicbe tarafından bilgilendirildi. Vali Yerlikaya, sunumun ardından montaj fabrikasını gezerek üretim hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ziyarette Türk Metal Sendikası İstanbul Şube Başkanı Mehmet Ali Akman, Vali Yerlikaya’ya plaket takdim etti.

Fabrikada işçilerle bir araya gelen Vali Yerlikaya, burada yaptığı konuşmada ev sahipliğinden dolayı Mercedes-Benz Türkiye yetkililerine teşekkür ederek, sanayi sektörünün ülke ekonomisindeki önemini vurguladı. Vali Yerlikaya, salgınla mücadele kapsamında İstanbul’da yürütülen kademeli mesai saatleri ve ulaşım konularına değinerek istişarelerin devam ettiğini belirtti. Vali Yerlikaya, istişare sonucunda alınacak kararın hayırlı olmasını dileyerek konuşmasını tamamladı. Ziyarette İstanbul’da üretilen ve İngiltere’ye ihraç edilen otobüse binen Vali Yerlikaya, fabrika çevresini gezdi.

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