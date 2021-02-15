Vali Yerlikaya yerel yönetimler toplantısından kareleri sosyal medyada paylaştı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yerel yönetimler değerlendirme toplantısına ait kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Yerlikaya, toplantıda afetlere hazırlık çalışmaları ve sokak hayvanlarının rehabilitasyonu konularının ele alındığını kaydetti.İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Hasdal Yerleşkesi’nde belediye başkanları ve il müdürlerinin katılımıyla yerel yönetimler değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya ait kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Vali Yerlikaya, toplantıda afetlere hazırlık ve sokak hayvanlarının rehabilitasyonu konularının konuşulduğunu belirtti. Vali Yerlikaya paylaşımında, “İstanbul Büyükşehir ve 39 ilçemizin belediye başkanı ve ilgili kurumlarımızın katılımıyla afetlere hazırlık çalışmaları ve sokak hayvanları rehabilitasyon konularını ele aldık” ifadelerine yer verdi.