Vali Yerlikaya’dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı. Korona virüsle mücadelede büyük bir özveri gösteren sağlık çalışanlarının gününü kutlayan Vali Yerlikaya, “Sizler bizim kahramanlarımızsınız. İyi ki varsınız. 14 Mart Tıp Bayramınızı gönülden kutluyorum. Son bir 1 yılda sadece İstanbul’da 33 sağlık çalışanımızı Covid-19 yüzünden kaybettik. Ülke genelinde ise 29 bin 356 vatandaşımız maalesef yaşamını yitirdi” dedi.
"1 yılda sadece İstanbul’da 33 sağlık çalışanımızı Covid-19 yüzünden kaybettik"
1 yılda İstanbul’da 33 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini söyleyen Vali Yerlikaya, “Hayatımıza anlam katan birçok şeyin kıymetini, ancak yokluğunda anlıyoruz. En başta da sağlığımızın. Özellikle son bir yıldır, bir başka değerin kıymetini daha iyi anlamaya başladık. O da, doktorlarımızın, hemşirelerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın. Hepsine minnettarız, Allah razı olsun. Son bir 1 yılda sadece İstanbul’da 33 sağlık çalışanımızı Covid-19 yüzünden kaybettik. Ülke genelinde ise 29 bin 356 vatandaşımız maalesef yaşamını yitirdi. Hepsine Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Hayat kurtarmak için saatlerce uykusuz nöbet tutuyorsunuz. Salgın koşullarında yavrularınızdan, ailelerinizden mahrum kalıyorsunuz. Hiçbirinizin hakkı ödenmez. Sizler bizim kahramanlarımızsınız. İyi ki varsınız. 14 Mart Tıp Bayramınızı gönülden kutluyor; bir an önce ülkemizin, İstanbul’umuzun sağlıklı günlere kavuşmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2021, 10:08