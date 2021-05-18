Vali Yerlikaya’dan "19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" mesajı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla videolu bir mesaj yayınlayarak gençlerin bayramını kutladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla videolu bir mesaj yayınladı. Mesajını Twitter’dan paylaşan Vali Yerlikaya, gençlere hitap ederek, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı. Vali Yerlikaya mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili Gençler, Aziz İstanbullular, Bugün 19 Mayıs! 102 yıl önce, ‘Ya İstiklâl, ya ölüm!’ parolasıyla makus talihimizi yenmek için ant içtiğimiz gün. 19 Mayıs, İstanbul’dan Bandırma Vapuru’yla yola çıkan ‘o büyük umudun’ Samsun’a ilk adımı atar atmaz, bağımsızlık ruhunu yeniden dirilttiği ve vatan sathına dalga dalga yayıldığı gün. Değerli kardeşlerim, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, işte bu kutlu günü ‘Bütün ümidim gençliktedir’ diyerek, Türk gençliğine adadı. Verdiği mesaj o kadar netti ki: ‘Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz.’ Bağımsızlık meşalesinin Anadolu’yu aydınlattığı 19 Mayıs’ı gençlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve vatanı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor; gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Geleceğimizin umudu sevgili gençler, Esenlik, huzur ve başarı dileklerimle, sizlerin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nızı en içten dileklerimle kutluyorum.”

Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2021, 09:24