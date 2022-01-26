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Vali Yerlikaya’dan araçların çekilmesi için 3’üncü uyarı

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar nedeniyle yol kenarlarında bırakılan araçların çekilmesi için 3’üncü kez uyarıda bulundu. Vali Yerlikaya, aksi taktirde araçların görevlilerce çekileceğini kaydetti.

Vali Yerlikaya’dan araçların çekilmesi için 3’üncü uyarı
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar nedeniyle yol kenarlarında bırakılan araçların çekilmesi için 3’üncü kez uyarıda bulundu. Vali Yerlikaya, aksi taktirde araçların görevlilerce çekileceğini kaydetti.

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İstanbul’da etkili olan kar yağışı sonrasında yol kenarlarına bırakılan araçların çekilmesi için İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, twitter üzerinden 3’üncü kez çağrıda bulundu.

Twitter üzerinden çağrıda bulunan Vali Yerlikaya, “Kıymetli hemşehrilerim, Hadımköy gişeler ve Arnavutköy arasında park edilmiş kamyon, tır ve özel araçların sahipleri tarafından acilen çekilmesi gerekmektedir. Çekilmediği taktirde araçlar görevlilerce çekilecektir” dedi.

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