Vali Yerlikaya’dan çağrı: “Yasağa rağmen motokurye çalıştıran iş yerlerini lütfen bildirin”

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yoğun kar yağışına rağmen motokuryeleri çalıştıran işyerlerine ilişkin: "Az sayıdaki işletme sadece motokuryelerin değil hemşerilerimizin de canını hiçe sayıyor. Yasağa rağmen motokurye çalıştıran iş yerlerini lütfen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirin; gereken cezai işlemleri uygulayalım” dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacağını, motosiklet ve elektrikli scooterların kullanılmayacağını duyurmuştu, Yerlikaya buna rağmen İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışına rağmen motokuryelerini çalıştıran işyerlerinin bildirilmesi noktasında uyardı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Vali Yerlikaya, “Kıymetli İstanbullular, az sayıdaki işletme sadece motokuryelerin değil hemşerilerimizin de canını hiçe sayıyor. Yasağa rağmen motokurye çalıştıran iş yerlerini lütfen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirin; gereken cezai işlemleri uygulayalım” ifadelerine yer verdi.

Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2022, 20:27