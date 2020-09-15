Yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında kademeli mesai düzenlemesi ile ilgili çalışmalar sürerken İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Yerlikaya’nın o paylaşımında, "İstanbul’daki Organize Sanayi Bölgesi (OSB) temsilcileri ile kademeli mesai düzenlemesi için çalışma toplantısındayız” ifadeleri yer aldı.
Vali Yerlikaya’dan "Kademeli mesai düzenlemesi" toplantısı
İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA, KADEMELİ MESAİ DÜZENLEMESİ İLE İLGİLİ İSTANBUL’DAKİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TEMSİLCİLERİ İLE TOPLANTIDA BULUŞTU.
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