Vali Yerlikaya’dan kar yağışı uyarısı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter’dan yaptığı paylaşımla ‘İnşallah özlediğimiz bereketli kar yağışına kavuşuruz’ diyerek vatandaşları tedbiri elden bırakmamaları konusunda uyardı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşımla, vatandaşlara kar yağışı uyarısında bulundu. Vali Yerlikaya yaptığı paylaşımda, “Kıymetli İstanbullular, Meteoroloji 1. Bölge Müdürümüzün verdiği son bilgilere göre; #İstanbul’da bu gece ve yarın yoğun kar yağışı tahmin ediliyor. İnşallah özlediğimiz bereketli kar yağışına kavuşuruz. Tedbiri de elden bırakmayalım” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2021, 22:25