İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşımla, vatandaşlara kar yağışı uyarısında bulundu. Vali Yerlikaya yaptığı paylaşımda, “Kıymetli İstanbullular, Meteoroloji 1. Bölge Müdürümüzün verdiği son bilgilere göre; #İstanbul’da bu gece ve yarın yoğun kar yağışı tahmin ediliyor. İnşallah özlediğimiz bereketli kar yağışına kavuşuruz. Tedbiri de elden bırakmayalım” ifadelerini kullandı.Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2021, 22:25
Vali Yerlikaya’dan kar yağışı uyarısı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter’dan yaptığı paylaşımla ‘İnşallah özlediğimiz bereketli kar yağışına kavuşuruz’ diyerek vatandaşları tedbiri elden bırakmamaları konusunda uyardı.
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