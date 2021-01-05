Vali Yerlikaya’dan roman aileye ziyaret

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Nail Noğay’ın sosyal medyadan hakaret içeren söylemde bulunduğu Roman aileye ziyaret etti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yeni yılın ilk ziyaretini eşi Hatice Nur Yerlikaya ile birlikte geçtiğimiz yıl içerisinde İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısının sosyal medyadan hakaret içeren söylemde bulunduğu Roman ailenin evine yaptı. Vali Yerlikaya daha önce de aile ile online olarak görüşerek üzüntülerini dile getirmişti. Ailenin çocukları ile özellikle yakından ilgilenen Yerlikaya, çocuklara hediyeler verdi. Yerlikaya, ailenin yanında olacaklarını belirtti.

Yerlikaya twitter adresi üzerinden yaptığı açıklamada, “Yeni yılın ilk ziyaretini, eşim Hatice Nur ile birlikte Yaprak Hanım ve Soner Bey’in evine yaptık. Daha önce isimlerini öğrendiğim Batuhan, Vedat Yusuf, Esmanur ve Sudenaz ile tanıştık. “Sevgi her gönlün anahtarı” sözlerine yer verdi.