İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kent genelinde etkili olan sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için geçmiş olsun mesajı paylaştı. Vali Yerlikaya resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Başta Esenyurt ilçemizdeki vatandaşlarımız olmak üzere yağmur, hortum ve selden etkilenen tüm İstanbullulara geçmiş olsun. Vatandaşlarımızın yaralarını el birliğiyle saracağız" dedi.
Vali Yerlikaya’dan selden etkilenen vatandaşlara “geçmiş olsun” mesajı
İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA, KENT GENELİNDE SELDEN ETKİLENEN VATANDAŞLAR İÇİN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI PAYLAŞARAK, "VATANDAŞLARIMIZIN YARALARINI EL BİRLİĞİYLE SARACAĞIZ" DEDİ.
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