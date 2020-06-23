Vali Yerlikaya’dan selden etkilenen vatandaşlara “geçmiş olsun” mesajı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kent genelinde selden etkilenen vatandaşlar için geçmiş olsun mesajı paylaşarak, "Vatandaşlarımızın yaralarını el birliğiyle saracağız" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kent genelinde etkili olan sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için geçmiş olsun mesajı paylaştı. Vali Yerlikaya resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Başta Esenyurt ilçemizdeki vatandaşlarımız olmak üzere yağmur, hortum ve selden etkilenen tüm İstanbullulara geçmiş olsun. Vatandaşlarımızın yaralarını el birliğiyle saracağız" dedi.