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Vali Yerlikaya’dan vatandaşlara "Otoyol ve D-100’de park edilmiş araçları kaldırın" çağrısı

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, karla mücadelenin etkin şekilde sürdürülmesi için vatandaşlara, otoyol ve D-100’de park edilmiş özel araçların kaldırılması çağrısında bulundu.

Vali Yerlikaya’dan vatandaşlara "Otoyol ve D-100’de park edilmiş araçları kaldırın" çağrısı
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, karla mücadelenin etkin şekilde sürdürülmesi için vatandaşlara, otoyol ve D-100’de park edilmiş özel araçların kaldırılması çağrısında bulundu.

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Sosyal medya hesabı Twitter’dan açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Kıymetli hemşehrilerim, karla mücadelemizin etkin şekilde sürdürülmesi için, otoyol ve D-100’de park edilmiş özel araçların, sahipleri tarafından kaldırılması gerekmektedir. Lütfen araçlarımızı bulundukları yerden süratle kaldıralım" ifadelerini kullandı.

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