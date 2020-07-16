Valilik, İstanbul Emniyeti’nde yaşanan görev değişimindeki listeleri açıkladı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne Zafer Aktaş’ın görevlendirilmesinin ardından çalışma ekibi de belli oldu. İl Emniyet Müdürü Aktaş’ın birlikte çalışacağı müdürler ve müdür yardımcıları listesi İstanbul Valiliği’nce açıklandı.
İl dışından 10 rütbeli personelin ilimize ataması ve il içinde 33 personelin de yeni rütbe alması sebebiyle, 19 İl Emniyet Müdür yardımcısı, 22 ilçe müdürü ve 39 Şube Müdürünün yer değişikliği yapılmıştır. İlimizin huzur ve güvenliğinin en üst düzeye çıkarılması konusunda büyük gayret ve özveriyle görev yapacağına yürekten inandığımız, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde görevli bütün personelimize üstün başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.
Söz konusu açıklamada İstanbul’da görev yapacak müdürlerin listesi de yer aldı.