Varan Turizm’in biletleri obilet.com aracılığıyla satılacak

Varan Turizm, 2012 yılında verdiği aradan sonra tekrar yola çıkıyor. Firmanın biletleri ise otobüs ve uçak bileti satış platformu obilet.com aracılığıyla satılacak.
Online bilet satışı yapan obilet.com’un CEO’su Yiğit Gürocak, her geçen gün genişleyen portföylerine Varan Turizm’in de katılıyor olmasını gururla ve heyecanla karşıladıklarını belirtti. Gürocak, “Yenilikçi bakış açısı ile sektöre damgasını vurmuş ve kendi standartlarını oluşturarak sektörü ileriye taşımış Varan Turizm’in sektöre Obilet işbirliği ile dönüyor olması bizim için gurur verici bir gelişme. Varan’ı eski müdavimleri ile kavuşturacağımızdan ve yeni yolcularıyla tanıştıracağımızdan dolayı çok heyecanlıyız” dedi.
Yiğit Gürocak, otobüs firmalarına bedelsiz biletleme yazılımı hizmeti de verdiklerini ve birlikte çalışılan firmalara ayrıca ihtiyaç duyabilecekleri her türlü teknik konuda altyapı ve destek de sağladıklarını söyledi. Gürocak aynı zamanda, “İşbirliği yapan firmaların internet satış ciroları ciddi oranda artıyor. 2020 hedeflerimiz arasında firma portföyümüzü ve yolculuk seçeneklerini daha da zenginleştirerek COVID-19’un olumsuz etkilerine rağmen yıllık 15 milyon bilet satış rakamına ulaşmak ve bu sayede obilet.com aracılığıyla bilet satış hizmeti sunan firmaların büyümelerine katkı sunmak bulunuyor” şeklinde devam etti.