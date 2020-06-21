Vatandaş Belgrad Ormanı’na akın etti

Hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar Belgrad Ormanı’na akın etti. Piknik yapmaya gelen vatandaşlar drone ile havadan görüntülendi.
Yaklaşık 2 ayın ardından yeni normalleşme süreciyle bu hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar Belgrad Ormanı’na akın etti. Arabalarıyla ormana gelmek isteyen vatandaşlar, uzun araç kuyruğun ardından içeri giriş yapabildi. Mesire alanını dolduran vatandaşlar, banklarda, kurdukları masalarda ve yaktıkları mangallarda yemeklerini hazırladı. Ailece yemeklerini yiyenler daha sonra kurdukları hamaklarda uzanarak dinlendi, bazıları da top oynayarak vakit geçirdi. Piknik yapmaya gelen vatandaşlar ise drone ile havadan görüntülendi.
“Güzel havanın tadını çıkartıyoruz”
“Hava güzel, biz de Belgrad Ormanı’na kaçtık”
Mustafa Altun, “Hava güzel bizde Belgrad Ormanı’na kaçtık. Babalar günü diye beni buraya getirdiler ve sürpriz yaptılar. Kahvaltımızı yaptık şimdi mangal yapacağız” şeklinde konuştu.
Sosyal mesafeyi koruyarak piknik yaptığını söyleyen Bünyamin Selim, “Dünkü kısıtlamadan sonra bugün hava almaya geldik. Sosyal mesafeyi koruyarak ve maske takarak pikniğimizi yapıyoruz. Evde bunaldık ama devlet ne derse o, çıkmadık dışarıya. Bu daha ilk pikniğimiz” ifadelerini kullandı.