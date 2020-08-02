Vatandaşlar Adalar’a akın etti, iskele önünde uzun kuyruklar oluştu

Kurban Bayramında gezmek isteyen İstanbullular Adalar’a akın etti. Kadıköy’deki Adalar iskelesi önünde uzun kuyruklar oluştu. Oluşan kuyrukta sosyal mesafe unutulurken, kimisi ise maske takmadı.
Adalar’a gitmek için kuyrukta bekleyen Mehmet Güdük, “Ben orada yaşıyorum. Yarım saat, 45 dakika oldu ama ne zaman geleceğini bilmiyorum. Sıra da uzun. Sıcak, güneş de tepemizde. Sosyal mesafeye uyulmuyor. Vapurun arka arkaya gelip bu yoğunluğu alması lazım. Bence vapur az geliyor. Bir de bedava. Bedava olunca vatandaş gitmek istiyor” dedi.