Vatandaşlar akın akın Ayasoyfa Camii’ne gidiyor

Bugün kılınacak olan cuma namazı ile birlikte 86 yıl sonra yeniden ibadete açılacak olan Ayasofya Camii’nde yıllar sonra ilk cuman namazını kılmak isteyen vatandaşlar, Anadolu’nun çeşitli illerinden gelerek akın akın Sultanahmet Meydanı’ndan Ayafsofya Camii’ne gidiyor.
Tarihe bir not düşüldüğünü belirten bir vatandaş, caminin açılışında emeği olanlara teşekkür etti. Bir vatandaş, ”Ayasofya’nın zincirleri kırıldı ve sonunda açıldı. Gurur duymalıyız” dedi. Bir başka vatandaş ise “Makedonya’dan katıldık. Herkese hayırlı olsun. Herkese teşekkür ediyorum” açıklamasına yer verdi. Öte yandan, alana gelen vatandaşlardan maskesi olmayanlara da Fatih Belediyesi ekipleri tarafından maske dağıtıldı.