Vatandaşlar HES kodu kuyruğuna isyan etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), vatandaşlardan 15 Ocak tarihine kadar ulaşım kartlarını Hayat Eve Sığar (HES) kodları ile eşleştirmelerini istedi. Yapılan uyarının ardından İBB iletişim merkezleri önünde oluşan kuyruklar vatandaşı isyan ettirdi.
Uygulamanın faaliyete girmesine 2 gün kala İstanbul’un çeşitli noktalarında bulunan İBB iletişim merkezleri önünde metrelerce kuyruk oluştu. Öte yandan sırada bekleyen vatandaşların korona virüs önlemleri kapsamında getirilen sosyal mesafe kuralına da uymadığı görüldü.
Yenibosna’da saatlerde kuyrukta beklediğini söyleyen Mehmet Aydın isimli vatandaş, "Sabah gelenler hala bekliyormuş. Bu vaziyette daha fazla görevli koymaları lazım. Vatandaşların akşama kadar soğukta burada durması uygun değil" ifadelerini kullandı.Kuyrukta sosyal mesafenin de hiçe sayıldığını belirten Hüseyin Erdem ise, "Uzun süredir sıradayız. Burada yaşlı hakkı da gözetmiyorlar. İşler ağır gidiyor. Buna bir düzen getirmeleri lazım. Sosyal mesafeyi de kimse koruyamıyor, sıralar karışmış durumda" şeklinde konuştu.