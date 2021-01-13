Vatandaşlar HES kodu kuyruğuna isyan etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), vatandaşlardan 15 Ocak tarihine kadar ulaşım kartlarını Hayat Eve Sığar (HES) kodları ile eşleştirmelerini istedi. Yapılan uyarının ardından İBB iletişim merkezleri önünde oluşan kuyruklar vatandaşı isyan ettirdi.

İstanbul Büyükşehir İl Hıfsızssıhha Kurulu korona virüs salgına yönelik alınan bir tedbiri daha hayata geçiriyor. Alınan yeni karara göre, İstanbul’da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar 15 Ocak itibari ile toplu taşıma kullanamayacak. İBB, vatandaşlardan HES kodları ile ulaşım kartlarını da eşleştirmesini istedi. 15 Ocak 2021 tarihinden itibaren, toplu ulaşımda HES kodu eşleştirilmemiş ulaşım kartları geçersiz sayılacak. Korona virüs riski taşıyan yolcular, kent içinde toplu taşımadan yararlanamayacak.

Uygulamanın faaliyete girmesine 2 gün kala İstanbul’un çeşitli noktalarında bulunan İBB iletişim merkezleri önünde metrelerce kuyruk oluştu. Öte yandan sırada bekleyen vatandaşların korona virüs önlemleri kapsamında getirilen sosyal mesafe kuralına da uymadığı görüldü.

Yenibosna’da saatlerde kuyrukta beklediğini söyleyen Mehmet Aydın isimli vatandaş, "Sabah gelenler hala bekliyormuş. Bu vaziyette daha fazla görevli koymaları lazım. Vatandaşların akşama kadar soğukta burada durması uygun değil" ifadelerini kullandı.

Kuyrukta sosyal mesafenin de hiçe sayıldığını belirten Hüseyin Erdem ise, "Uzun süredir sıradayız. Burada yaşlı hakkı da gözetmiyorlar. İşler ağır gidiyor. Buna bir düzen getirmeleri lazım. Sosyal mesafeyi de kimse koruyamıyor, sıralar karışmış durumda" şeklinde konuştu.