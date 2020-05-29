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Vatandaşlar kısıtlama öncesi meydanlara koştu

YENİ TİP KORONA VİRÜS İLE İLGİLİ ALINAN TEDBİRLERİN 1 HAZİRAN’DAN İTİBAREN NORMALLEŞMESİ BEKLENİRKEN İSTANBUL’DA VATANDAŞLAR, YETKİLİ İSİMLER VE UZMANLARDAN GELEN “REHAVETE KAPILMAMAK” GEREKİR SÖZLERİNİ DİNLEMEDİ. VATANDAŞLARIN BU GECE SAATLERİNDEN İTİBAREN BAŞLAYACAK OLAN 2 GÜNLÜK KISITLAMA ÖNCESİ MEYDANLARA ÇIKTIĞI VE BİRÇOK KİŞİNİN MASKE TAKMADIĞI GÖRÜLDÜ. ÖTE YANDAN MASKESİZ DIŞARI ÇIKAN VE "ACELE İLE EVDEN ÇIKTIK" DİYEN GENÇ KIZLARA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN CEZA KESİLDİ.

Vatandaşlar kısıtlama öncesi meydanlara koştu

Yeni tip korona virüs ile ilgili alınan tedbirlerin 1 Haziran’dan itibaren normalleşmesi beklenirken İstanbul’da vatandaşlar, yetkili isimler ve uzmanlardan gelen “Rehavete kapılmamak” gerekir sözlerini dinlemedi. Vatandaşların bu gece saatlerinden itibaren başlayacak olan 2 günlük kısıtlama öncesi meydanlara çıktığı ve birçok kişinin maske takmadığı görüldü. Öte yandan maskesiz dışarı çıkan ve "acele ile evden çıktık" diyen genç kızlara polis ekipleri tarafından ceza kesildi.

İstanbul’da 1 Haziran’da başlayacak olan normalleşme adımlarını beklemeyen vatandaşlar sokaklara akın etti. Yasak olmasına rağmen birçok yaşlı vatandaşın dışarı çıktığı görüldü. Dışarı çıkan vatandaşların sosyal mesafe kuralını hiçe saydıkları görüldü. Yetkili isimlerin ve uzmanların özellikle, “Rehavete kapılmayın” açıklaması yaptığı bu günlerde vatandaşlar bu uyarılara kulak asmayarak maske dahi takmadığı görüldü.

Dışarı çıkan Ali Ural, "Borcumu ödemeye geldim. Borcum daha önemliydi. Dışarı çıkmak bizim zarar veriyor. Dışarı çıktığım için pişmanım. Borç daha önemli olduğu için çıktım. Korona gizli bir düşmandır" dedi.

Polis denetimine yakalanan maskesiz iki genç kız ise, "Aceleden takamadık. Arkadaşımızı bulamadık. Bu ikinci gelişimiz. Aceleden geldik. Kimlik numaramı bilmiyoruz" açıklamasını yaptı. Polis ekipleri ise kızlara maske takmadıklarından ötürü cezai işlerim uyguladı.

Bir başka vatandaş ise, "Evde otura otura bunaldım. Diyalizden çıktım yürümek istedim. Çok şükür iyiyim" dedi.

Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2020, 21:47
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