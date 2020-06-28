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Vatandaşlar sahillere akın etti

CANKURTARAN SAHİLİNDE GÜN BATIMI MANZARASININ KEYFİNİ ÇIKARTAN VATANDAŞLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Vatandaşlar sahillere akın etti

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ikinci oturumu için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ile ğrenciler ile veliler sahillere koştu. Cankurtaran sahiline gelen vatandaşlar, gün batımı manzarasının keyfini çıkarttı.

İçişleri Bakanlığınca YKS için ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle vatandaşlar sokağa çıktı. Sahil ve parklara akın eden vatandaşlar güzel havanın da keyfini çıkararak stres attı. Cankurtaran sahilinde gün batımı manzarasının keyfini çıkartan vatandaşlar havadan görüntülendi. Özellikle sınava giren öğrenciler ve ailelerinin stres atmak için sahillere gittiği görüldü.

Türkiye genelinde 09.30-18.30 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle hayat yurt genelinde normale döndü.

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