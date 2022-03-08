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Vatandaştan Adalar Belediye Başkanı’na tepki

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Mart ayı birinci birleşimi, Adalar Belediyesi meclis salonunda gerçekleşti. Toplantıya katılan, Adalar Belediye Başkan Yardımcısı Engin Çelik’in akrabası olan Yaşar Çelik sözleri ile dikkat çekti. Çelik, ”Başkan tatile gelmiş, adaya çivi çakmadın” dedi.

Vatandaştan Adalar Belediye Başkanı’na tepki
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Mart ayı birinci birleşimi, Adalar Belediyesi meclis salonunda gerçekleşti. Toplantıya katılan, Adalar Belediye Başkan Yardımcısı Engin Çelik’in akrabası olan Yaşar Çelik sözleri ile dikkat çekti. Çelik, ”Başkan tatile gelmiş, adaya çivi çakmadın” dedi.

Adalar Belediyesi’nin Mart ayı birinci birleşimi belediyenin meclis salonunda gerçekleşti. Toplantı gergin anlar yaşandı. Toplantıya katılan, Adalar Belediye Başkan Yardımcısı Engin Çelik’in akrabası olan Yaşar Çelik Belediye Başkanı’nı eleştiren sözleri ile dikkat çekti. Çelik, toplantı devam ederken araya girdi ve Belediye Başkanı’nı eleştirmeye başladı.

"Belediye Başkan’ı tatile gelmiş"

Kendisine müdahale eden bir kadına “yağcılık yapmayın” diyen Yaşar Çelik, ”Adaya bir çivi çaktığını görelim. Allah rızası için, bir çivi çaktın mı. Bir esnafı gezmiyor, bir toplantı yapmıyor. Milletin derdini dinlemiyor. Belediye Başkanı tatile gelmiş. Toplumun içinde var mı” dedi.

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