Vergi yapılandırmasının bozulmaması için ilk taksidin ödenmesi şart

Milyonlarca vergi mükellefini yakından ilgilendiren yapılandırma başvuruları 31 Ocak’ta sona eriyor.
Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı Vergi Platformu Başkanı Serkan Kumdakcı, “Başvuruların son güne bırakılmaması gerekiyor. Bunun yanında yapılandırmada ilk taksit tarihi 1 Mart’a ötelendi. İlk iki taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi gerekiyor. Aksi takdirde yapılandırma bozulur” dedi.
Kumdakcı, “İlk iki taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi gerekiyor. Bir takvim yılı içerisinde ikiden fazla taksitin ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda yapılandırma bozulacaktır. Yapılandırma başvuruları 31 Ocak’ta sona eriyor. Başvuruların son güne bırakılmaması adına bu hafta kritik önem arz ediyor. Hem mükelleflerin nefes alması hem de devletin vergi tahsilat hızını artırması açısından söz konusu düzenleme hem mükellefler hem de ülke ekonomisi açısından büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2021, 11:52