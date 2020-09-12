Veri biliminin yeni ‘Yıldızları’ Analitik Akademi’de buluşacak

Yıldız Holding, üst yönetimden genç yeteneklerine kadar tüm çalışanlarının veri odaklı teknolojilere adaptasyonunu desteklemek amacıyla Analitik Akademi programını başlattı.

Yıldız Holding, tüm çalışanlarının veri odaklı teknolojilere adaptasyonunu desteklemek amacıyla Analitik Akademi programını başlattı. İlk aşamada genç yeteneklere yönelik, “Analitik Akademi Data JOB” ile başlatılan program, “Data Navigators”, “Data Champions” ve “Digital Transformers” gibi eğitim modülleriyle devam edecek.

Yıldız Holding’in iş süreçlerinde optimizasyonu sağlamanın yanı sıra dijital teknolojilere hakim nitelikli iş gücüne zemin hazırlamak amacıyla öncelikle yeni mezunları dahil edeceği ‘Analitik Akademi Data JOB Programı’nın başvuruları açıldı. Bilgisayar, Endüstri, Matematik Mühendisliği, Matematik, İstatistik, Ekonometri gibi bölümlerden yeni mezunların başvurabileceği Data JOB Programı’nda, dijital teknoloji ve veri bilimi konusunda yetenekli gençlere Yıldız Holding’de kariyer imkânı sunuluyor.

16 Eylül 2020 tarihine kadar “http://mtstaj.co/datajob” adresine yapılacak başvurular ve takip edecek mülakatların ardından adaylar, Data Job programına kabul edilecek. Veri bilimi alanında uzman eğitmenlerin katılacağı programda kursiyerlere, veri bilimi temelleri, istatistik, modelleme, derin öğrenme, iş analizi, optimizasyon, proje yönetimi gibi konu başlıklarında 2,5 ay süreli eğitim verilecek.

“Çalışanlarımızı dijitalleşmeyle değişen iş dünyasına hazırlıyoruz”

Yıldız Holding’in dijitalleşme vizyonu kapsamında yeni projelere ağırlık verdiklerini belirten Yıldız Holding CEO’su Mehmet Tütüncü, Analitik Akademi için şunları söyledi: “Yıldız Holding’de, dijital dünyadaki gelişmeleri takip ederek, teknoloji odaklı bir şirket olma yolunda bugüne kadar önemli projeleri hayata geçirdik. Bu kapsamda başlattığımız Analitik Akademi programıyla çalışanlarımızın, dijitalleşmeyle değişen iş dünyasına adapte olmalarını ve veri okur-yazarlığı alanında entelektüel birikimlerine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Günümüzün değişen iş dünyasında zamanı doğru kullananların, geleceğe önce ulaşanlar olacağına inanıyor ve çalışanlarımızı şimdiden geleceğin iş dünyasına hazırlıyoruz.”