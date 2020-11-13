Vidadiqızı Şarkılarını Azerbaycan-Türkiye Kardeşliği İçin Seslendirdi

Azerbaycan’ın sevilen ses sanatçılarından Aytac Vidadiqızı Silivri Bel TV’ye konuk oldu. Silivri Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan mini konserde Aytaç Vidadiqızı Türkiye- Azerbaycan kardeşliği için seslendirdiği şarkılarla seyircilere duygu dolu anlar yaşattı.

Konser sonrası kısa bir konuşma yapan sanatçı, “Türkiye halkına çok teşekkür ediyorum. Her zaman Azerbaycan’ın, öz gardaşlarının yanında oldular. Yaşasın Türkiye- Azerbaycan kardeşliği.” diyerek kendisine canlı yayın imkânı sunan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a teşekkür etti.

Program sonunda MHP Silivri Belediye Meclis Üyesi Sultan Aşkın, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz adına sanatçı Vidadiqızı’na çiçek ve plaket takdiminde bulunurken, Silivri Ülkü Ocakları Başkanı Özgür Bedel ise günün anısına İki Devlet Tek Millet dergisini hediye etti.