Vivense’de Kasım ayına özel kampanya

Türkiye’nin mobilya ve dekorasyonda en çok tercih edilen markalarından biri olan Vivense, 7-11 Kasım tarihleri arasında düzenleyeceği indirim kampanyasıyla, binlerce üründe indirim fırsatı sunuyor.

Mobilyadan dekorasyona, mutfaktan bahçeye binlerce ürünü e-ticaret sitesi vivense.com üzerinden satışa sunan marka, 7-11 Kasım tarihleri arasında “Büyük Kasım Ayı Fırsatları” adıyla bir kampanya düzenliyor. Vivense’den alışveriş yapanlar, bu tarihler arasında peşin fiyatına 3 taksit, ücretsiz teslimat ve seçili ürünlerde indirim fırsatlarından faydalanabilecek. 1000 TL ve üzeri alışveriş yapan herkes kampanyayla ayrıca, ihtiyacı olan seçili fırsat ürünlerini 1,11,111 ve 1111 TL’ye satın alabilecek.

7 Kasım 2020’de saat 11.11’de başlayacak kampanya, 11 Kasım gece 12:00’ye kadar sürecek.