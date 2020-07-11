Vodafone TV kanal bünyesine SinemaTV’yi ekledi

Vodafone TV, sinemasever kullanıcıları için SinemaTV kanallarını ve SinemaHemen seç-izle filmlerini portföyüne katarak SinemaTV, Sinema Aile, Sinema Aksiyon, Sinema 1001, Sinema Komedi ve Sinema Yerli’den oluşan 6 farklı kanal sunduğunu duyurdu.

Vodafone’un dijital TV servisi Vodafone TV, sinemasever müşterilerinin keyifli zaman geçirmesine destek olmak için yeni içerikler sunmaya devam ediyor. Temmuz itibarıyla SinemaTV kanallarını ve SinemaHemen seç-izle filmlerini portföyüne katan Vodafone TV, kullanıcıları için SinemaTV, Sinema Aile, Sinema Aksiyon, Sinema 1001, Sinema Komedi ve Sinema Yerli’den oluşan 6 farklı kanal sunuyor.

Ayrıca, bin 500’ün üzerinde SinemaHemen seç-izle film seçeneği de Vodafone TV izleyicileriyle buluşacak. Vodafone TV kullanıcıları böylece, Hollywood stüdyolarından gelen yabancı güncel ve katalog filmlerin yanında yerli yapımcıların yeni ve kültleşmiş eserlerine de ulaşabilecek. Kullanıcılar, SinemaTV içeriklerini ve çok daha fazlasını, hiçbir ek ücret ödemeden, paketleri çerçevesinde seyredebilecekler.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, konuyla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi: "Vodafone TV servisimizle Türkiye’nin dört bir yanında müşterilerimize kaliteli TV ve video içeriğini kesintisiz olarak ve uygun fiyatla sunmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda sinemasever müşterilerimiz için portföyümüze yeni içerikler katıyoruz. Hollywood stüdyolarının ve bağımsız sinemanın en başarılı örneklerinin yanı sıra en iddialı yerli yapımları ve dünyaca ünlü dizileri içeren SinemaTV kanallarını ve bin 500’ün üzerinde SinemaHemen seç-izle film seçeneğini izleyicilerimizle buluşturuyoruz. Vodafone olarak, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran ürün ve servislerle her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz."