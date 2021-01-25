Wall’s’ın yeni bildirisinde mutluluğa vurgu yapıldı

Wall’s’ın yeni manifestosunda, mutluluğun sosyal bağlantılar ve topluluklarda yattığını öne sürerken, mutluluğun sosyal ilerlemenin bir göstergesi olarak tanınması için de çağrıda bulundu.

Küresel dondurma markası Wall’s yeni manifestosunda, dünya genelindeki insanlar mutluluğun sosyal ilerlemenin bir göstergesi olarak tanınması için çağrı yapıyor. Goals House’da başlatılan görüş bildirme etkinliği, tecritlerin insanların mutluluk algıları üzerindeki etkilerini inceleyen küresel bir anketten elde edilen bulgular kapsamında ortaya çıktı.

‘Daha Mutlu Bir Dünya için Wall’s Manifestosu’ adıyla bilinen manifesto kapsamında, Wall’s tarafından dünya genelinde 12 farklı ülkede 12 bin 500 katılımcıyla gerçekleştirilen araştırmada şu sonuçlar elde edildi:

Katılımcıların yüzde 65’i tecrit sırasında insanlarla etkileşimlerin mutluluğa bakış açılarını değiştirdiğini söylüyor.

Katılımcıların yüzde 78’i mutluluk ve esenliğin kesinlikle paradan öncelikli olması gerektiğini düşünüyor.

Katılımcıların yüzde 63’ü hükümetlerinin mutluluğu ekonomik toparlanmanın önüne koymak için harekete geçmesini istiyor.

Katılımcıların yüzde 58’i insanlarla bağ kurmanın onları gerçekten mutlu eden şey olduğunu keşfetti.

Katılımcıların yüzde 76’sı ünlülerin hayatları hakkında kendi komşularından daha fazla bilgi sahibi olduklarını kabul etti. Ancak bu durum tecrit sırasında değişti. Katılımcıların yüzde 62’si tecridin kendilerini toplumlarının bir parçası olarak hissetme duygusunu arttırdığını söyledi.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Wall’s Başkan Yardımcısı Ian Maskell şöyle konuştu: "Wall’s her yıl dünyaya 28 milyar porsiyon mutluluk sunuyor. Mutluluğu yayma ve insanları bir araya getirme deneyimimiz, mutluluğu önceliklendirmeye yönelik küresel harekete liderlik etme konusunda kararlı olmamızı sağlıyor. İnsanlar arkadaşları, aileleri ve toplumlarıyla iyi bir bağ kurduklarında daha mutludur. Şirketimiz sosyal bağlantılar kurma işindedir. Lütfen dünyayı daha mutlu bir yer haline getirmek için bize katılın".