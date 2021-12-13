WOM Yönetim Hizmetleri A.Ş. 2. yılını kutladı

WOM Yönetim Hizmetleri A.Ş., Beylikdüzü Hilton’da tam gün süren ve yönetim kurulu üyeleri, tesis müdürleri ve çalışanlarının katıldığı hukuk Eğitiminin ardından 2.yılını pasta keserek kutladı. Program akşam yemeği ve sıra gecesiyle gece geç saatlere kadar sürdü. WOM yönetim Hizmetleri AŞ yönetim kurulu başkanı Çiğdem Çavdar Çelebioğlu, Tesis Yönetimin Geleceği ile ilgili yaptığı konuşmanın ardından Şirketin genel müdürü Ömer Terzi WOM yönetim Hizmetler AŞ nin 42 proje 760 kişilik ekiple hizmet verdiğini dile getirdi.