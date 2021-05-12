Yabancı uyruklu vatandaşlardan İsrail zulmüne karşı protesto

Arnavutköy’de Filistin’de yapılan zulme tepki çekmek amacıyla yürüyüş ve araç konvoyu düzenledi. Yabancı uyruklu vatandaşların yoğunlukta olduğu grup ilçenin bir çok mahallesinde protesto düzenledi ve sloganlar attı.Filistin’de yaşanan saldırı ve zulmü protesto etmek için çoğunluğunu yabancı uyruklu vatandaşların oluşturduğu grup yürüyüş ve araç konvoyu düzenledi. Düzenlenen konvoy ve yürüyüşte “Kahrolsun İsrail” , “Kudüs bizimdir bizim kalacak” sloganları sık sık atıldı. Konvoy ve yürüyüş ilçenin bir çok mahallesinde dolaştıktan sonra Şirindere Mahallesi’nde yapılan duanın ardından ayrıldı.