Sağanak yağmur sonrası İstanbul Boğazı’nda denizi görünmez hale getiren atıklar havadan görüntülendi. Su şişelerinden korona virüs salgınında tedbirlerin başında yer alan maskelere kadar birçok atığın görüldüğü denizde yağmur şiddetini artırdıkça kirlilikte arttı. Havuz makarnasının ve futbol topunun da olduğu denizdeki atıklar bu kadarına pes dedirtti. Üsküdar açıklarında sağanak yağmur sonrası denizin üzeri katı atıkla kaplandı.
Yağmur sonrası İstanbul Boğazı’nda şok eden görüntü
İSTANBUL’DA SAĞANAK YAĞMUR SONRASI ÜSKÜDAR AÇIKLARINDA ORTAYA ÇIKAN GÖRÜNTÜ BU KADARINA PES DEDİRTTİ. SU ŞİŞELERİ, MASKELER, İZMARİTLER VE DAHA BİRÇOK KATI ATIK BOĞAZIN EN GÜZEL NOKTALARINDAN OLAN ÜSKÜDAR'DA DENİZİN ÜZERİNİ KAPATTI.
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