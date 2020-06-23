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Yağmurdan kaçmak için su künküne saklandı

BEŞİKTAŞ'TA ŞİDDETLİ SAĞANAK YAĞIŞTAN KORUNMAYA ÇALIŞAN BİR KİŞİ, SU KÜNKÜNÜN İÇERİSİNE SAKLANDI. İLGİNÇ GÖRÜNTÜ KAMERALARA YANSIDI.

Yağmurdan kaçmak için su künküne saklandı

Beşiktaş’ta şiddetli sağanak yağıştan korunmaya çalışan bir kişi, su künkünün içerisine saklandı. İlginç görüntü kameralara yansıdı.

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış ilginç manzaralar oluşturdu. Beşiktaş’ya yağmurdan kaçmaya çalışan vatandaşlar, bulabildikleri yerlere sığınmaya çalıştı. Bu sırada bir vatandaşın su künkünün içerisine girerek yağmurdan korunmaya çalışması ilginç görüntüler oluşturdu. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

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