İstanbul’da etkili olan sağanak yağış ilginç manzaralar oluşturdu. Beşiktaş’ya yağmurdan kaçmaya çalışan vatandaşlar, bulabildikleri yerlere sığınmaya çalıştı. Bu sırada bir vatandaşın su künkünün içerisine girerek yağmurdan korunmaya çalışması ilginç görüntüler oluşturdu. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
Yağmurdan kaçmak için su künküne saklandı
BEŞİKTAŞ'TA ŞİDDETLİ SAĞANAK YAĞIŞTAN KORUNMAYA ÇALIŞAN BİR KİŞİ, SU KÜNKÜNÜN İÇERİSİNE SAKLANDI. İLGİNÇ GÖRÜNTÜ KAMERALARA YANSIDI.
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