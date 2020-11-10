Yalçın "Atatürk'ü özlemle anıyoruz"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın, Atatürk'ün ölümünün 82. yıldönümü dolayısıyl bir anma mesajı yayımladı.

Yalçın, mesajında şu ifadeleri kullandı:

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 82’nci yıl dönümünde büyük bir özlemle anıyoruz.

Binbir zorlukla ve imkansızlıkla ülkemizi kurtaran, çağdaşlık ve muasır medeniyetler hedefiyle Cumhuriyetimizi kuran, kısa sürede yaptığı hizmetler ve köklü reformlar ile Türkiye Cumhuriyeti'ni gelişmiş ülkeler seviyesine ulaştıran Büyük Atatürk, dünyanın birçok ülkesine ve mazlum milletlere örnek ve ihlam olan eşsiz bir devlet adamıdır.

En büyük eserim dediği Cumhuriyet, Yüce Atatürk'ün bizlere emanet ettiği çok kıymetli bir şaheserdir. Çünkü esaret zincirleri koparılmış, vurulmak istenen prangalar sökülüp atılmış, bir milletin bağımsızlık destanı Cumhuriyet ile taçlanmıştır. Bu yüzden biz Atatürk'ün bize emaneti olan Cumhuriyeti sonsuza dek yaşatacak, koruyup kollayacağız.

10 Kasım günlerinde büyük bir özlem, hasret ve minnetle andığımız Atatürk, fikirleri ve düşünceleriyle her daim kalbimizde yer alacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, tüm kurucu kahramanlarımıza ve aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun.