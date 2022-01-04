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Yalova Üniversitesi öğrencileri, Cihad Kısa’yı protesto etti

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Yalova Üniversitesi öğrencileri, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Cihad Kısa’nın Hazreti İsa ve annesi Hazreti Meryem’e yönelik çirkin sözlerini protesto etti.

Yalova Üniversitesi öğrencileri, Cihad Kısa’yı protesto etti
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Yalova Üniversitesi öğrencileri, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Cihad Kısa’nın Hazreti İsa ve annesi Hazreti Meryem’e yönelik çirkin sözlerini protesto etti.

Cihad Kısa’nın ’Din Psikolojisi’ dersinde yapılan ses kaydına tepkiler büyüyor. Yalova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri, Kısa’nın derste yaptığı konuşmalara tepki gösterdi. İslamî İlimler Fakültesi binası önünde yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

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“Bu şahıs ayet ile temizliği sabit olan Hazreti Meryem annemizin iffetine Kur’an’ı hiçe sayarak dil uzatmıştır. Bu sözler biz Müslümanların vicdanını sızlatmıştır. Biz bugün, atılan iftiralara sessiz kalmayarak, bu ahlaksızlık ve hadsizliğe karşı çıkıyor, bu şahsın derhal görevinden alınmasını istiyoruz.”

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