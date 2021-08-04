Yangın görevlisi, yemeğini köpekle paylaştı

Manavgat’ta yangın söndürme çalışmalarını sürdüren Bağcılar Belediyesi personelinden Gökhan Yılmaz, yemeğini ormanlık alanda aç kalan köpekle paylaştı. Köpeğin yiyecek aradığını fark ettiğini söyleyen Yılmaz, “Aç olmasına dayanamadım konservemi ona verdim” dedi.
“Aç olmasına dayanamadım”Öğlen yemeği için mola veren Yılmaz, bir köpeğinin yiyecek aradığını fark etti. Sofradan kalkan Yılmaz, konservesini köpekle paylaştı. Köpeğin yanan köyden yanlarına geldiğini belirten Yılmaz, “Köyde her yer yandığı için yiyecek bir şey bulamamıştı galiba. Yanımıza doğru geldiğini gördüm. O da bir can. Aç olmasına dayanamadım konservemi ona verdim. Daha sonra artan yiyeceklerden de yedi. Suyunu içtikten sonra gitti” dedi. Yılmaz’ın bu anları arkadaşları tarafından da cep telefonuyla görüntülendi.