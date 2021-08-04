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Yangınlarda son durum: 161’i kontrol altında, 13 yangın devam ediyor

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Türkiye’nin birçok noktasında başlayan orman yangınlarından 161’i kontrol altına alınırken Antalya, Muğla, Aydın, Isparta, Denizli’deki 13 yangına yönelik kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Yangınlarda son durum: 161’i kontrol altında, 13 yangın devam ediyor
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Türkiye’nin birçok noktasında başlayan orman yangınlarından 161’i kontrol altına alınırken Antalya, Muğla, Aydın, Isparta, Denizli’deki 13 yangına yönelik kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Orman Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, 28 Temmuz- 4 Ağustos tarihleri arasında toplam 39 ilde 174 orman yangını meydana gelirken bu yangınların 161’inin kontrol altına alındı. 5 ilde 13 yangının kontrol altına alma çalışmaların devam ederken, 98 kırsal alan yangınına müdahale edildi. Öte yandan şu an itibariyle devam eden yangınlarda toplam 16 su atar uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 6 yönetim helikopteri olmak üzere toplam 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 850 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinası ve yaklaşık 5 bin 250 personel mücadelede görev yapıyor.

Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2021, 14:08
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