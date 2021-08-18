Yaralı leyleklere Esenyurt Belediyesi sahip çıktı

Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, yaralı leyleklere sahip çıktı. Bir vatandaşın barınağa getirdiği iki yaralı leyleğe ilk müdahaleyi yapan ekipler, tedavilerinin tamamlanması için Orman Muhafaza Müdürlüğüne sevkini gerçekleştirdi.
“İlk müdahaleyi yaptık”Leyleğe ilk müdahaleyi yapan Esenyurt Belediyesi Veteriner Hekimi Ali Muhammed Alagöz, “Barınağımıza getirilen leylekleri muayene ettik. Muayenemizde birinin kanadının kırık olduğu diğerinin de ayağının kırık olduğunu tespit ettik. İlk müdahalelerini yaparak Orman Muhafaza Müdürlüğüne teslim edeceğiz” dedi.