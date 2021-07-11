Yargıtay'dan emsal miras kararı

Alacaklısı ölen şirket, vefat eden kişinin çocuklarının kapısını çaldı.
Kararda şöyle denildi:
“Türk Medeni Kanunu'nun 612.maddesinde ‘En yakın yasal mirasçıların tamamı tarafından reddedilen mirasın, sulh mahkemesince iflas hükümlerine göre tasfiye edileceği, tasfiye sonunda arta kalan değerlerin ise mirası reddetmemişler gibi hak sahiplerine verileceği' düzenlenmiştir. Yani murisin en yakın yasal mirasçıların tamamı tarafından reddedilen miras, sulh mahkemesince iflas hükümlerine göre tasfiye edilir. Bu yasal düzenleme uyarınca, mirasın birinci derecedeki mirasçıların tamamı tarafından reddi halinde miras ikinci derecedeki mirasçılara geçmez. Tereke tasfiye olunur, borçlar ödendikten sonra geriye kalan kısım varsa ret vaki olmamış gibi birinci derece mirasçılarına verilir. Türk Medeni Kanunu'nun 614.maddesinde mirasçıların sonra gelen mirasçılar yararına mirası reddedebilecekleri düzenlenmiş ise de somut olayda bu maddeye göre yapılmış bir mirasın reddi talebi olmadığı gibi, murisin tüm mirasçıları mirası reddetmemişlerdir. Mahkeme hükmünün bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.”